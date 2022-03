L’IFE octroie des subventions de cofinancement à des projets d’investissement ayant un impact important en termes de création d’emplois. Les projets éligibles sont identifiés et sélectionnés par le biais d’appels à propositions publics. L’IFE a l’intention de lancer un appel à projets régional, axé sur les femmes dans le monde des affaires. Pour explorer le marché, l’IFE invite les candidats potentiels à manifester leur intérêt à participer à cet appel.

Le nombre d’entreprises dirigées par des femmes est en croissance

Les entreprises détenues ou gérées par des femmes jouent un rôle de plus en plus important en Égypte, au Sénégal et en Tunisie. En plus, les femmes constituent la majorité de la main d’œuvre dans plusieurs secteurs. Cependant, les femmes ont tendance à être nettement moins bien payées que les hommes, et les femmes entrepreneurs ont plus de mal à obtenir des financements pour maintenir ou développer leur entreprise, même si elles s’avèrent être des meilleures emprunteuses en moyenne.

Par conséquent, les entreprises détenues ou gérées par des femmes sont fortement désavantagées.

La Facilité Investissements pour l’emploi a l’intention de lancer un appel régional à projets en Égypte, au Sénégal et en Tunisie, axé sur les femmes dans le monde des affaires. Avant toute chose, l’IFE invite les entreprises privées à exprimer leur intérêt par le biais d’un appel à manifestation d’intérêt (EoI). Les données recueillies aideront l’IFE à adapter l’appel à propositions régional aux besoins des entreprises.

Les types d’entreprises suivants sont invités à manifester leur intérêt et à indiquer s’ils ont des projets d’investissement à venir qui pourraient être éligibles à une subvention de l’IFE :

• Entreprises détenues majoritairement par des femmes

• Entreprises gérées majoritairement par des femmes

• Entreprises employant majoritairement des femmes

• Entreprises dont les services et produits sont principalement demandés par les femmes

L’appel à manifestation d’intérêt sera publié au deuxième trimestre 2022. Les entreprises ayant des projets d’investissement à fort potentiel de création de bons emplois et d’opportunités de formation sont invitées à participer aux réunions des parties prenantes et à une enquête en ligne. Sous réserve des résultats encourageants des manifestations d’intérêt reçues, l’IFE procédera au lancement d’un appel à propositions régional, prévu pour 2022. Dans ce cas, les investisseurs intéressés seront invités à soumettre des propositions de projet convaincantes, qui contribuent à la création d’emplois durables.

La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement crée par la KfW Banque de Développement dans le cadre de l’Initiative spéciale Formation et emploi du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

L’Initiative spéciale, qui opère sous la marque Invest for Jobs, a pour objectif de supprimer des barrières à l’investissement et de créer des emplois et des opportunités de formation dans ses pays partenaires en Afrique : Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Maroc, Rwanda, Sénégal et Tunisie.

Comment participer à la manifestation d’intérêt

• Si votre entreprise est basée en Égypte, au Sénégal ou en Tunisie et qu’elle est qualifiée pour participer à cette EoI (voir la liste ci-dessus), veuillez nous contacter afin que nous puissions vous inclure dans notre liste de parties prenantes. Vous recevrez également une invitation à participer à l’enquête en ligne. • Au deuxième trimestre 2022, la Facilité Investissement pour l’emploi enverra des invitations à une enquête en ligne pour recueillir des informations par rapport aux femmes dans les affaires. Nous lancerons également une série de tables rondes – sur place et en ligne. • Sur la base de vos commentaires et des résultats de l’enquête en ligne, nous définirons les termes de référence de cet appel à propositions.

À propos de la Facilité Investissements pour l’emploi et le processus de candidature :

https://invest-for-jobs.com/fr/investing-for-employment

Pour des informations générales et d’autres offres de soutien par l’Initiative spéciale Formation et emploi : https://invest-for-jobs.com/fr/

N’hésitez pas à contacter !

Pour les questions concernant l’Initiative spéciale et la Facilité Investissements pour l’emploi : info@invest-for-jobs.com

Pour les questions concernant la manifestation d’intérêt :

cfp.wib@invest-for-jobs.com