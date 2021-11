Les exportations tunisiennes d’huile d’olive se sont élevées à 183 mille tonnes, durant la saison 2020-2021 (du 1er octobre 2020 jusqu’à fin septembre 2021), soit une valeur de 1539 millions de dinars(MD), contre 343 mille tonnes (d’une valeur de 2078 MD), durant la même période la saison dernière.

D’après des données de la Direction générale de la production agricole, relevant du ministère de l’Agriculture, les exportations d’huile d’olive conditionnée ont atteint les 24 mille tonnes, d’une valeur de 284 MD.

La baisse des exportations est expliquée par la régression de la production, suite à la baisse de la récolte d’olive. Ceci est du au phénomène de l’alternance de production, mais aussi aux facteurs climatiques et au manque de pluie, durant la saison écoulée.

Durant la saison 2021-2022, la production d’huile d’olive devrait enregistré une hausse de 70%, selon la même source.

Le département de l’Agriculture table sur une production oléicole à hauteur de 1,2 million de tonnes d’olives, soit l’équivalent de 240 000 tonnes d’huile, pour la campagne 2021-2022, soit une hausse de plus de 70%, en comparaison avec la saison précédente (140 mille tonnes d’huile d’olive).

Et d’ajouter que les dernières précipitations enregistrées dans plusieurs zones de production auront un impact positif sur la qualité et le pourcentage d’huile contenu dans l’olive.

En revanche, les opérations de vente sur pied d’arbres ont démarré de manière modeste, en raison des conditions climatiques enregistrées, avec un prix dépassant 1,2 dinar/kg. Ce prix pourrait être revu à la hausse, au vu de l’épuisement des stocks en Tunisie et de l’augmentation de la demande mondiale, selon la même source.

De même, les opérations de récolte et de transformation ont commencé de manière modeste. Le coup d’envoi de la saison oléicole a été donné, durant les dix derniers jours d’octobre 2021 dans les gouvernorats de Nabeul et la plupart des gouvernorats du sud et du centre, en l’occurrence Sidi Bouzid, Médenine, Gabès, Kairouan et Sfax.

Pour le reste de régions de production, notamment les gouvernorats du nord et du Sahel, le coup d’envoi a été donné durant les dix premiers jours de novembre 2021.

Les quantités totales d’olive mis en vente au marché de Gremda (gouvernorat de Sfax), depuis le 31 octobre 2021 jusqu’au 9 novembre 2021, se sont élevées à 347 tonnes. Les prix se sont situés entre 0,800 dinar/kg et 2,02 dinars/kg.