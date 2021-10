Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce dimanche dans un communiqué, avoir lancé un programme urgent spécifique de contrôle dans le secteur des fruits et légumes.

Ce programme de contrôle qui a démarré le 15 octobre 2021, vise à mettre fin aux pratiques de spéculation et aux augmentations excessives des prix, en les réduisant et en les ajustant, de manière à les adapter au pouvoir d’achat du consommateur tunisien.

Ce programme s’articule autour de 5 axes:

– Mise en place d’équipes de contrôle sur les routes, depuis les sites de production jusqu’aux marchés et zones de consommation.

– Organisation d’opérations qualitatives de contrôle des entrepôts frigorifiques de produits agricoles.

– Organisation d’opérations de contrôle spécifiques dans les marchés de gros.

– Mise en place de cellules permanentes de contrôle, dans les marchés municipaux et hebdomadaires.

– Application de sanctions administratives, judiciaires et pénales maximales aux contrevenants et proposition de décisions de fermeture immédiate, à l’encontre des contrevenants, dont l’exécution se fera en coordination avec le ministère public et les gouverneurs.

Le bilan des deux premiers jours de ce programme de contrôle a permis de relever 359 infractions économiques relatives aux pratiques de monopole, telles que l’augmentation des prix, la spéculation et le monopole, en plus d’autres dépassements liés au non affichage des prix, à la vente sans facturation et à l’utilisation d’appareils de pesage non conformes, a indiqué le ministère du commerce.