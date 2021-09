La 4ème édition du Forum Mondial de la Mer – Bizerte, produit par La Saison Bleue, s’est tenue les 24 et 25 septembre à Bizerte, Tunisie.

Cette édition a connu un franc succès avec plus de 18.000 connectés et 400 participants en présentiel. Seul rendez-vous international consacré aux enjeux maritimes au sud de la Méditerranée, le Forum Mondial de la Mer-Bizerte s’impose ainsi, année après année, comme le lieu de toutes les expressions, tant celles des pays riverains de la Méditerranée que du continent africain dont Bizerte est le point le plus septentrional.

A l’instar des précédentes sessions, la 4ème édition du Forum Mondial de la Mer-Bizerte a été présidée par Pascal LAMY, porteur de la Mission Starfish auprès de la Commission européenne.

Le Forum 2021 a rassemblé, au cours de deux journées d’échanges et de rencontres avec le grand public, un ensemble d’experts et d’intervenants de haut niveau, de responsables politiques et de figures emblématiques dans le domaine de l’environnement comme S.A.S le Prince ALBERT II de Monaco, Annick GIRARDIN, Ministre de la Mer (France), Ricardo SERRAO SANTOS, Ministre de la Mer (Portugal), et Nasser KAMEL, Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, Françoise GAILL, océanographe …

Plusieurs ministres tunisiens ont activement participé au forum, à l’instar de Habib AMMAR, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Kamel DOUKH, Ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Asma SHIRI LAABIDI, Secrétaire général des affaires maritimes…

Cette édition a été aussi l’occasion de présenter le lauréat du projet Amwej ainsi que le programme « Ghodwa, jeunesse et environnement ».

Par ailleurs, pendant trois jours, le Vieux Port de Bizerte a été animé par des festivités, organisées par la municipalité de Bizerte, un collectif d’associations locales ainsi que par Envirofest.

En reprenant les recommandations du Plan pour une Méditerranée exemplaire en 2030, Pascal LAMY, Président, a déclaré en conclusion du Forum : « A Bizerte, devant la dégradation croissante et très préoccupante des écosystèmes marins de la Méditerranée, nous demandons aux décideurs politiques nationaux, régionaux, aux instances internationales et à tous les acteurs de l’économie bleue durable de prendre des mesures rapides et conséquentes sur la protection de la biodiversité à hauteur de 30% de l’espace maritime d’ici 2030, dont 10% en protection forte, le développement d’aires marines protégées, la lutte contre la pollution plastique et la surpêche de même qu’au bleuissement et à la décarbonation du transport maritime ».

Rym BENZINA, Présidente de La Saison Bleue, a conclu les débats : « en quatre éditions, le Forum de la Mer de Bizerte a mobilisé non seulement la société civile et les scientifiques les plus réputés mais également les élus du littoral méditerranéen. C’est tout le sens du lancement lors de l’édition 2021 de l’initiative du PARLEMENT DE LA MER qui se fixe comme objectif de rassembler une centaine d’élu(e)s des vingt pays ayant en partage la Méditerranée pour un partage d’expériences et de solutions ».

La 5ème édition du Forum Mondial de la Mer-Bizerte se tiendra fin septembre 2022.

Pour revivre cette édition nous vous proposons de retrouver le replay sur le site : http://forumdelamerbizerte.com/