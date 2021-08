Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a appelé, mercredi, à l’acquisition des produits alimentaires d’origine animale, en provenance des entreprises assujetties au contrôle vétérinaire ayant obtenu une approbation sanitaire vétérinaire, à l’heure de la hausse sans précédent des températures et de la chaleur.

Le département ministériel a incité, dans un communiqué, à l’acquisition des produits de pêche réfrigérés, couverts de glaces lors de leur exposition sur le marché et qui répondent aux normes de fraîcheur exigées (catégorie extra ou catégorie ” A ” ou Catégorie ” B ” conformément aux exigences de la décision du ministre de l’Agriculture datant du 21 janvier 2009), portant les odeurs de la mer douce et à éviter les produits exposés au soleil et à la chaleur.

En outre, le ministère a recommandé d’acquérir des produits de pêche auprès des locaux et des points de vente ouverts à cet effet, respectant les règles de l’hygiène et de la sécurité sanitaire et d’acheter des conserves de thon fabriqués par les entreprises ayant obtenu l’approbation sanitaire vétérinaire, en vérifiant l’étiquette et l’origine de ces boîtes de conserves, surtout en ce qui concerne la date limite de la consommation, le chiffre de la tranche, le nom et l’adresse du l’industriel, tout en évitant l’achat des boîtes de thon exposés au soleil.

Le ministère a, également averti contre l’achat de viandes en provenance de l’abattage anarchique, en incitant à l’acquisition des viandes rouges portant le cachet d’hygiène et les viandes blanches en provenance des abattoirs approuvés en termes de santé par les services vétérinaires mais aussi les œufs étalés dans des conditions conformes aux normes d’hygiène, appelant à la consommation des œufs conditionnés tout en vérifiant la date de production et la date limite de la consommation.

Autres conseils, il faudrait acquérir le lait et ses dérivés, en provenance des entreprises ayant obtenu l’approbation sanitaire vétérinaire et qui respectent la chaine de refroidissement lors de leur exposition à la vente, avec la nécessité de vérifier la date limite de la consommation et l’application des règles de la santé et de la propreté par les vendeurs des produits alimentaires d’origine animale,, sans oublier le respect de la chaîne de refroidissement, par le nettoiement et la stérilisation des mains et des étals sur lesquels s’exposent les produits de vente, tout en s’assurant de l’application de la règle de la distanciation sociale et le respect des conditions de la prévention contre le coronavirus, émises par le ministère de la santé.

Le ministère de l’Agriculture informe sur les listes des entreprises ayant obtenu l’approbation sanitaire vétérinaire sur le site :

http://www.agridata.tn/group/sante-animale-securite-et-controle-sanitaire