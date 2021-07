La Banque mondiale affirme, dans un communiqué publié mercredi, son engagement inébranlable à soutenir la Tunisie et à aider à répondre aux aspirations légitimes de son peuple à exprimer ses attentes et son ambition à une relance économique porteuse de croissance et de prospérité inclusives.

La Banque mondiale affirme suivre “de près les événements en Tunisie. Le pays et le peuple tunisien ont traversé une décennie de défis économiques graves et largement ignorés dans un contexte de difficultés sociopolitiques. Cette situation a été aggravée par l’impact dévastateur de la pandémie de COVID-19 sur la vie des citoyens et leurs moyens de subsistance”.