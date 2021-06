La modernisation du Centre pilote de transformation et de conditionnement des produits agricoles de Ben Arous a fait l’objet d’un mémorandum d’entente entre l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets.

En vertu de ce mémorandum, signé lundi 21 juin 2021 et qui vise à optimiser la coopération et la coordination entre les deux organismes dans les domaines à intérêt commun, les deux organismes coopéreront à mobiliser le financement nécessaire pour le développement de ce centre à travers la modernisation et la réhabilitation de l’unité de la transformation et du conditionnement d’escargots et la construction de nouvelles unités de transformation et de conditionnement de produits agricoles.

Cette coopération vise également le développement des chaines de valeur des unités de transformation et de conditionnement des produits agricoles et l’acquisition d’équipements scientifiques et techniques nécessaires aux laboratoires de recherche et aux unités de transformation.

Elle ambitionne aussi d’optimiser la gestion du projet de construction et d’installation des unités et la mise en place de programmes de formation et de renforcement des capacités.

Le Centre pilote de la transformation et du conditionnement des produits agricoles de Ben Arous dont les travaux de construction ont été lancés en août 2016, a été inauguré le 6 février 2018.

Situé à 25 kilomètres de Tunis, à l’entrée du gouvernorat de Zaghouan, ce centre s’étale sur une superficie de 10 hectares dont 1221 mètres carrés couverts.

Financé par le Qatar development Fund, le centre abrite la Société mutuelle d’héliciculture qui a vu le jour en 2011, à l’initiative de jeunes éleveurs d’escargots.

D’un coût de 2,6 millions de dinars, le centre comporte un laboratoire et des espaces de collecte, de transformation, de conditionnement et d’exposition, outre des espaces dédiés à la formation.