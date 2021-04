Selon le doyen des ingénieurs tunisiens, Kamel Sahnoun a indiqué, cité par à l’agence TAP, Hichem Mechichi, le chef du gouvernement, lors d’un entretien téléphonique, jeudi 29 avril 2021, lui a assuré l’acception par le gouvernement de la généralisation de la prime spécifique aux ingénieurs des entreprises et établissements publics.

Pour autant, Sahnoun indique que la grève des ingénieurs se poursuivra jusqu’à l’obtention d’un accord officiel et écrit.

L’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) a annoncé dans la soirée de jeudi avoir obtenu l’accord du gouvernement à la généralisation de la prime spécifique aux ingénieurs des entreprises et établissements publics, suite à la réunion tenue mardi 27 avril 2021 entre le chef du gouvernement Hichem et le doyen des ingénieurs.

Selon le communiqué de l’OIT, les services de la présidence du gouvernement enverront, à partir du vendredi 30 avril 2021, des correspondances aux entreprises et établissements concernés pour instaurer cette prime.

L’OIT a toutefois précisé que la grève ouverte sera maintenue jusqu’à ce que le gouvernement honore ses engagements et que des correspondances soient envoyées à tous les entreprises et établissements publics sans exception.

Rappelons que les ingénieurs des entreprises et établissements publics sont en grève ouverte depuis le 5 avril 2021, pour revendiquer l’application de l’accord conclu, en décembre dernier, entre le gouvernement et l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), concernant la généralisation des primes spécifiques aux ingénieurs des entreprises et établissements publics.

L’accord en question prévoit la généralisation des primes spécifiques accordées, en 2017, aux ingénieurs de la fonction publique et dont les montants sont compris entre 450 et 750 dinars, aux ingénieurs des entreprises et établissements publics.