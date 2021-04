Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé, lundi, les consommateurs à acheter les produits d’origine animale contrôlés par les services vétérinaires et conformes aux normes sanitaires et d’hygiène (certifiés).

S’agissant des produits de pêche, le ministère a recommandé d’acheter les produits réfrigérés provenant des circuits de distribution organisés, couverts de glaçons lors de leur exposition à la vente et qui sentent la mer, et d’éviter les produits non protégés et exposés au soleil.

Pour les conserves de thon, le ministère a appelé à acheter celles produites par les établissements, disposant de la certification sanitaire, tout en vérifiant l’étiquetage et les dates de péremption.

Le département de l’agriculture a, par ailleurs, exhorté les consommateurs à éviter l’achat des viandes provenant de l’abattage anarchique et d’acheter les viandes rouges portant le tampon sanitaire et les viandes blanches soumises au contrôle des services vétérinaires.

S’agissant des œufs, les consommateurs sont invités à opter pour les œufs emballés, tout en vérifiant les dates de production et de péremption.

Pour le lait et dérivés, il faut selon le ministère, acheter les produits industrialisés par les structures disposant de la certification vétérinaire et éviter le lait frais non stérilisé.