La nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent sera prête en novembre 2021, a annoncé mardi le président de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme Mounir Ksiksi.

La Commission discute actuellement l’ancienne stratégie nationale en vue de la réviser et d’élaborer de nouveaux textes qui s’adaptent à la nouvelle situation dans le pays, a-t-il déclaré à la presse en marge d’un atelier de travail, à Tunis, consacré à la lutte contre l’extrémisme violent dans le domaine de la promotion sociale.

” La prochaine phase exige que l’on mette l’accent sur la prévention en identifiant les causes conduisant au terrorisme, à l’instar de la précarité individuelle et sociale “, a-t-il indiqué.

Il a également mis l’accent sur le rôle des ministères de l’Education et de l’Enseignement Supérieur dans la sensibilisation aux dangers de ce phénomène. Les organisations nationales, les instances constitutionnelles et d’autres parties intervenantes seront également associées à cette stratégie.

Pour Ksiksi, la lutte contre le radicalisme et le terrorisme passe essentiellement par ” l’immunisation intellectuelle et mentale de la société “, et ce à travers la révision des méthodes pédagogiques dans l’enseignement, le renforcement des programmes de sensibilisation et de conscientisation, la mise en place d’un système de détection précoce et l’intérêt porté aux cas sociaux précaires.

” Aborder la question du terrorisme et de l’extrémisme d’un point de vue éducatif et social vaut beaucoup mieux qu’un traitement purement sécuritaire “, a-t-il insisté.