Le Salon International de l’Agriculture Biologique et de l’Agroalimentaire se tiendra du 1er au 3 avril 2021, à la salle d’exposition de l’Utica, avec la participation de 100 exposants venant de tous les gouvernorats.

Le Salon, qui sera organisé à l’initiative de l’IFE TUNISIA, en partenariat avec l’Union Nationale des Opérateurs de la filière Bio (UNObio) et la Direction Générale de l’Agriculture Biologique (DGAB), mettra l’accent cette année sur les produits issus de l’Agriculture Biologique et s’ouvrira à tous les professionnels de la filière BIO en Tunisie, allant des agriculteurs, aux transformateurs, industriels, artisans et distributeurs.

Rendez-vous de référence pour les consommateurs éco-responsables et défenseurs du Développement Durable, le BIO-EXPO sera également une occasion pour se projeter vers l’avenir d’un secteur fort prometteur en dépit du contexte exceptionnel actuel.

En marge du salon, plusieurs thématiques seront débattues par des spécialistes et professionnels tunisiens. Les conférences, qui seront diffusées online sur les pages des réseaux sociaux de l’événement, porteront sur plusieurs thèmes, dont le mode de production biologique, la certification, la cosmétique bio, le commerce équitable, le recyclage et bien d’autres sujets en rapport avec un mode de développement et de vie durable.

Les organisateurs du salon annoncent que l’application du protocole de prévention anti-COVID sera rigoureuse, pour cette 11e édition.

Le port du masque sera obligatoire pour tous les visiteurs et intervenants sans exception.

A l’accès au Salon, il sera mis à disposition de tous un distributeur de gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains, sans omettre les différentes mesures d’hygiène qui seront adoptées et la possibilité de réguler le flux des visiteurs en cas de besoin.