Le gouvernement n’a aucune intention d’importer des produits agricoles en 2021, contrairement au scénario de 2020, a annoncé le ministre du commerce et du développement des exportations, Mohamed Boussaïd.

Répondant à une question orale adressée par le député Mohamed Ben Ammar, Boussaïd a ajouté qu’en cas de pénurie, l’Etat sera obligé de recourir à l’auto-ajustement par l’offre et la demande, estimant que cette solution peut provoquer un risque de spéculation.

La Tunisie a importé en 2018 et 2019, des produits agricoles, notamment des pommes de terre, du lait et des viandes, suscitant le refus et la dénonciation des agriculteurs vu la disponibilité de quantités de ces produits locaux qui peuvent couvrir les besoins du marché.

D’autre part, le ministre du Commerce a annoncé que son département œuvre au lancement d’un mécanisme de défense commercial afin de protéger les produits industriels et agricoles nationaux.

Il a fait savoir que le suivi des importations se fait actuellement à travers la classification à l’import. Les produits qui disposent de leur équivalent classé ont leurs mécanismes et les produits qui concernent le patrimoine ou les industries nouvelles et les produits de basse qualité seront interdits à l’import via des mécanismes de contrôle technique.

Il a ajouté que son département a entamé la constitution d’une banque de données en coordination avec le ministère de l’Industrie après la conceptualisation de cette structure, outre la proposition d’une réglementation à cet effet.