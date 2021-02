La Tunisie a conclu un accord avec la Grande Bretagne visant à développer les industries biotechnologiques dans le domaine des médicaments en Tunisie a annoncé lundi Hechemi Louzir, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus et directeur général de l’Institut Pasteur.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Louzir a expliqué que cet accord vise à produire des vaccins et à fabriquer des médicaments, tels que les médicaments utilisés pour traiter le cancer et les médicaments chimiques issus des biotechnologies, indiquant que les études relatives à cet accord seront lancées au cours du deuxième trimestre de 2021.

Il a ajouté que cet accord comprend un programme à moyen et long terme, financé et supervisé par la Grande-Bretagne, qui permettra d’exporter des industries biotechnologiques vers l’Afrique, grâce aux compétences et expertises de la Tunisie, en particulier les compétences dans le domaine des biotechnologies.