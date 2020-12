Le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, a appelé à la mise en place des bases d’une relation de complémentarité entre la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) et la Société des travaux ferroviaires (SOTRAFER) dans le but d’améliorer l’infrastructure et de développer le business plan.

L’objectif, a-t-il dit, est d’améliorer la rentabilité de cette institution et de maintenir sa pérennité.

Intervenant lors d’une cérémonie de prise de fonction de Jamel Bettaïeb, en tant que nouveau PDG de Sotrafer, Chakchouk a appelé à la nécessité d’œuvrer à un positionnement efficace sur le marché mondial, notamment sur le continent africain en préparant une stratégie pour conquérir de nouveaux marchés.

La Société Sotrafer a conclu des marchés et signé des accords de partenariat pour l’année 2021 avec des institutions nationales et à l’étranger, notamment dans les pays africains, ce qui améliorera sa rentabilité.