L’universitaire a créé un PPP associatif, regroupant des experts des secteurs privé et public.

Ils sont huit et ils viennent de deux mondes différents, le public et le privé, mais l’électronique les a réunis.

A l’initiative de Mohamed Adel Kallala, professeur à l’Ecole navale de Menzel Bourguiba -et consultant dans cette spécialité et en TIC-, un groupe d’universitaires et de managers du secteur privé s’est ligué pour créer l’Association tunisienne d’ingénierie système (ATIS).

Cette association scientifique veut œuvrer à la promotion de l’ingénierie système (IS) qui est, d’après Wikipédia, «une approche scientifique interdisciplinaire dont le but est de formaliser et d’appréhender la conception et la validation de systèmes complexes».

Les représentants du secteur public dans cette équipe sont au nombre de deux : Mohamed Adel Kallala et Omar Hammami, professeur à l’Ecole nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA, Paris, membre).

Le secrétaire général (Makram Touzri), le trésorier (Saber Bellaaj) et les autres membres de l’association -Mohamed Naceur Ammar, Kais Sellami, Kais Bellil et Nizar Abed viennent, eux, du secteur privé.

Mohamed Adel Kallala, qui enseigne l’électronique, a fait une grande sa carrière au ministère de la Défense.

Diplômé de l’Université Paul Sabatier Toulouse III (maîtrise d’électronique, électrotechnique & automatique, puis DEA en électronique) et à l’Institut des Sciences Appliquées de Toulouse (doctorat), il a débuté comme maître-assistant en électronique à l’Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Tunis en 1996.

En 2002 il entre dans la sphère du ministère de la Défense et y exerce successivement comme maître de conférences en électronique à l’Ecole d’Aviation de Borj El Amri, directeur du département de physique à l’Ecole préparatoire aux académies militaires de Bizerte, directeur de l’enseignement universitaire à l’Académie militaire, directeur adjoint de l’enseignement supérieur militaire et de la recherche scientifique, chargé de mission, directeur général du Centre de recherches militaires, puis, à partir de 2018, professeur à l’Ecole navale de Menzel Bourguiba.

Parallèlement, Mohamed Adel Kallala est également consultant senior en électronique et membre du Laboratoire de microélectronique et instrumentation de la Faculté des Sciences de Monastir.

Dipômé de l’Académie navale de Tunisie et de l’Ecole nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA Bretagne, diplôme d’ingénieur), de l’Université de Bretagne Occidentale (master en sciences et technologies des télécommunications) et de Télécom Bretagne (doctorat en électronique et télécommunications), Makram Touzri a eu une première expérience avant Tunisian Smart Technologies en qualité de project manager dans un bureau d’études d’électronique navale.

Omar Hammami est le seul membre de l’équipe de l’ATIS à travailler à l’étranger (professeur à l’Ecole nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA, Paris).

Président du conseil d’administration d’Ecole supérieure privée d’ingénierie et de technologies (ESPRIT), Mohamed Naceur Ammar a débuté dans le public avant de migrer vers le privé et avoir eu une expérience gouvernementale (ministre des Technologies de la communication 2010-2011).

Diplômé de l’Ecole Polytechnique (France, diplôme d’ingénieur civil des mines) et de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (doctorat en génie des procédés), M. Ammar a successivement enseigné à l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques de Tunisie (IPEST) puis dirigé à deux reprises l’Ecole Supérieure des Télécommunications de Tunis.

Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, directeur général de Discovery Informatique et de Discovery Group -et président de la Fédération nationale du numérique de l’Utica-, Kaïs Sellami a comme beaucoup de Tunisiens commencé à travailler à l’étranger (Capgemini), avant de rentrer en Tunisie pour débuter comme directeur régional d’Alcatel-Lucent Enterprise et ensuite intégrer Discovery Informatique en 1995.

Saber Bellaaj est dipômé de comptabilité (ESC Sfax), de commerce international (ISG), et développement personnel (Haute Ecole de Coaching de Paris). Lui aussi a un parcours particulier. Avant d’endosser l’habit d’entrepreneur, il entame sa carrière à Regalis International (société Off shore, de négoce international de bois tropicaux). En 2011, il co-fonde DATA PM et fondateur de Business Marketing Consulting Company dont il directeur général et s’engage avec Kerakoll Group (leader international du greenbuilding) pour le compte duquel il a couvert les marchés marocain, algérien et tunisien. Entre mars 2018 et juillet 2020, il vit une expérience marocaine. Au Maroc, il co-fonde RESIN FLOOR COMPANY RESIFLOOR (spécialiste des sols industriels en époxy). Depuis janvier 2020, il est Senior business partner à BIM In Touch.

Kais Bellil est directeur général de deux filiales (TTE International et Techniplast Industrie) de One Tech Group qu’il a rejoint en 1999.

Ingénieur Industriel (INAT), Nizar Abed a, après une première expérience au sein du groupe Mabrouk (Sotuchoc), intégré le monde de l’aéronautique à Zodiac Aérospace. Depuis 2015, il est directeur industriel de Safran.

M.M.