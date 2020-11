Un avion émirati chargé de 18 tonnes de cargaison d’aides médicales au profit de la Tunisie, a atterri lundi matin à l’aéroport de Tunis-Carthage, dans le cadre de la contribution de ce pays dans la lutte contre le Coronavirus.

L’arrivée d’un deuxième avion est prévu pour lundi soir, a annoncé, le directeur général de la santé militaire au ministère de la Défense nationale, Mutapha Ferjani.

Dans une déclaration à la TAP, Ferjani a indiqué que la première cargaison sous forme d’aides médicales consiste en des respirateurs artificiels et du matériel de protection, au profit des cadres médicaux et paramédicaux.

Ces aides seront mises à la disposition du ministère de la Santé et du département de la santé militaire, dans le but de renforcer les hôpitaux publics et les hôpitaux de campagne en fonction de leurs besoins.

Le responsable a encore révélé que l’arrivée d’un deuxième appareil émirati chargé d’aides médicales est prévu lundi soir, soulignant que cette aide intervient dans le cadre du soutien international apporté à la Tunisie pour faire face au Coronavirus, où la propagation de cette maladie s’accélère de jour en jour.

Le bilan des décès survenus des suites du Coronavirus depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en février dernier et jusqu’au 1 novembre courant, s’est élevé à 1381 décès, alors que le nombre total des personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays, a atteint environ 62 mille personnes.