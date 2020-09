Particulièrement active sur le marché des Professionnels depuis déjà plusieurs années, l’UBCI ne cesse d’accompagner et de soutenir des milliers d’artisans, de commerçants, d’agriculteurs et de professionnels de libre pratique, en mettant à leur disposition une large gamme de produits et services ainsi qu’une équipe de commerciaux dédiés et formés pour les accompagner dans la gestion courante et le développement de leurs activités et dans le choix des solutions de financement et de placement adaptées.

L’UBCI a développé, pour ses clients professionnels et entrepreneurs, deux nouveaux packages : le pack MOZAIC PREMIUM PRO et le pack MOZAIC AVENIR PRO.

Il s’agit d’une offre globale, regroupant autour d’un compte courant en dinar, les produits et services bancaires essentiels à la gestion courante de l’activité d’un professionnel.

L’UBCI propose ainsi à ses clients un éventail d’options, qui leurs permettent d’adapter leurs packages à leurs besoins quotidiens, tout en bénéficiant d’une tarification forfaitaire et avantageuse, intégrant les frais de tenue de compte, ainsi que le prix de l’ensemble des composantes du pack.

Née en 1961, l’UBCI, Filiale du Groupe BNP Paribas, dispose aujourd’hui d’un réseau de 103 Agences et 112 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière et du leasing.

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012, l’UBCI porte également une attention particulière aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale en ligne avec la politique du Groupe BNP Paribas.

