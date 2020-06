Un accord de partenariat été signé lundi, entre le ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et l’UTICA visant à renforcer la coopération entre les deux secteurs.

Cet accord qui a été signé par le ministre de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, Slim Choura et le président de l’UTICA, Samir Majoul a pour objectif de renforcer la capacité des établissements universitaires à réaliser les normes de qualité, promouvoir l’employabilité des diplômés du supérieur et impulser la compétitivité des entreprises économiques.

Lors d’un point de presse, Choura a indiqué que cet accord contribuera à la mise en oeuvre d’un programme d’action commun entre le ministère de l’enseignement supérieur, l’organisation patronale et le ministère de la formation professionnelle et l’emploi, qui s’étend sur 3 ans.

Il comprend un référentiel des métiers et des compétences permettant de réaliser l’adéquation entre les programmes de la formation universitaire et les besoins du marché de l’emploi.

Cet accord prévoit également l’accompagnement des établissements supérieurs privés pour optimiser la qualité de l’enseignement et améliorer leur rendement et faire bénéficier les étudiants étrangers des programmes de formation au sein des universités publiques et privés.

” La Tunisie a besoin aujourd’hui plus que jamais, notamment dans le contexte de la propagation du coronavirus, d’une vision stratégique différente, qui est fondée sur la recherche, le développement et l’innovation dans le cadre d’un partenariat efficient entre les entreprises économiques et les établissements universitaires, a-t-il ajouté.

De son coté, Majoul a souligné que le ministère de l’enseignement supérieur et l’UTICA avaient conclu auparavant des accords de partenariat portant sur divers programmes, insistant sur l’importance de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé.