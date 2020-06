Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a annoncé, jeudi, devant les députés de l’ARP, avoir cédé volontairement ses actions à une société faisant partie d’un groupement d’entreprises qui traite avec l’Etat pour éviter tout conflit d’intérêts.

Fakhfakh, a précisé, lors de cette séance plénière consacrée au bilan des 100 premiers jours à la primature et sur le programme gouvernemental, à tous les niveaux, face au défi de l’après-pandémie de Covid-19, que ces accusations ne ciblent pas uniquement, la personne du chef du gouvernement, mais affectent la crédibilité des marchés publics en général et l’intégrité de la haute instance de la commande publique, ce qui est “inacceptable”.

Il a admis que ce dossier représentait un aspect de conflit d’intérêts, mais il a estimé qu’il ne s’agit pas d’un soupçon de corruption ou d’enrichissement illicite.

Fakhfakh a exprimé son étonnement, dans le même contexte, de la diabolisation de “toute personne ayant investi son argent et contribué à impulser l’activité économique du pays”, notant que le taux d’investissement en Tunisie a régressé à un niveau ne dépassant pas les 16% actuellement.

Il convient de rappeler que le chef du gouvernement a fait l’objet, dernièrement, d’une vague de critiques sur les réseaux sociaux et dans un certain nombre de médias, en raison de l’acquisition d’actions, dans une entreprise qui participe à des marchés publics, et ce, avant de prendre ses fonctions à la tête du gouvernement.

Le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), Chawki Tabib, avait évoqué, dans des déclarations à la presse nationale, cette affaire de conflit d’intérêts dans laquelle est impliqué le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh.

La société, au sein de laquelle Fakhfakh détient des actions, avait décroché (avec le groupement Valis) un marché public avec l’Agence nationale de gestion de déchets pour l’exploitation de décharges pour une valeur de plus 44 millions de dinars.

L’examen des offres, dont celle soumise par le groupement Valis, s’est fait le 25 décembre 2019 et l’octroi du marché à ce groupement, le 14 février 2020, selon l’agence nationale de gestion des déchets.

Le chef du gouvernement avait fait sa déclaration du patrimoine le jour même où il a prêté serment en tant que chef de gouvernement, le 27 février 2020, après que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) lui a accordé sa confiance.

“Mais, il n’a pas mentionné, en complément de sa déclaration de patrimoine, les parties avec lesquelles son entreprise traitait car la fiche de déclaration du patrimoine, elle-même, ne l’y oblige pas”, avait noté le président de l’Inlucc.