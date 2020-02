D’abord, il nous faudrait au minimum 20 ans pour s’arrimer logistiquement, digitalement, financièrement… au continent africain dans lequel pourtant nous y sommes, mais à son extrême pointe septentrionale et au-dessus de l’obstacle naturel saharien.

Le marché africain doit être préparé par le secteur public et non les opérateurs privés, même si ces derniers peuvent y participer. Il s’agit d’un immense investissement que seul l’Etat pourra déployer car il a plus de moyens et peut attendre plus de 25 ans pour voir un retour sur investissement.

Au niveau de la gouvernance, on note un manque criard de transparence dans les marchés africains avec des pratiques encore douteuses voire une corruption assez généralisée dans certaines zones géographiques. Seuls les grands bailleurs de fonds de type BAD, BID, BM, FADES… échappent à cette règle et c’est pourquoi les opérateurs privés tunisiens travaillent avec eux actuellement en priorité.

Et puis last but not least, la Tunisie peut adresser 450 millions de consommateurs qui ont un niveau de vie 12 fois supérieur au nôtre, juste en face de nous, à 100 km d’ici et à 1 voire 3 heures maximum par avion de Tunis avec un accord de libre-échange sur plus de 80% des produits manufacturés et qui constitue le plus grand marché intégré du monde et qui s’appelle l’Europe.

Voilà c’est dit.

Walakom sadid annadhar.

Hassen Zargouni