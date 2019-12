L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a appelé à l’activation des mécanismes de régulation du secteur de l’huile d’olive, avec la participation des professionnels.

L’organisation patronale rappelle qu’elle a réclamé depuis des années cette régulation afin de permettre la résorption et la bonne gestion de la surproduction par le stockage, comme pratiqué dans les pays concurrents à la Tunisie. Et d’ajouter que ces mécanismes doivent être basés sur une vision stratégique et non conjoncturelle.

L’UTICA a, en outre, souligne que le secteur de l’huile d’olive se trouve dans un système interconnecté et intégré et que tout dommage subi par un maillon de la chaîne a un impact négatif sur le reste de la chaîne et sur l’économie nationale en général.

L’organisation ” apprécie également les récentes mesures prise par le gouvernement et la Banque centrale de Tunisie (BCT) au profit de secteur “, estimant que leur la mise en œuvre doit être achevée dans les meilleurs délais.

En fin, l’UTICA exprime son rejet de toutes les tentatives visant à ” diaboliser des intervenants dans le secteur ( transformateurs et exportateurs) et de les accuser d’exploiter la situation à leur profit.

Dans le même contexte, l’UTICA a exprimé sa volonté inconditionnelle d’interagir positivement avec les différentes parties impliquées pour poursuivre la saison et trouver des solutions appropriées qui préservent les intérêts et les droits des différentes parties.