Dans un communiqué récemment rendu public, FIWARE Foundation, organisation à but non lucratif financée par l’Union européenne pour le développement et le déploiement mondial des applications Internet du futur, a annoncé l’ouverture en Tunisie de l’iHub FIWARE. Bridge in Tunisia (North Africa), 14ème iHub mondial de FIWARE.

Les iHubs numériques de FIWARE peuvent aider les entreprises et les particuliers à créer un réseau de communautés propices à la technologie et à encourager la création d’entreprises sur Internet, aux niveaux local et international.

En offrant un certain nombre de services, notamment de soutien technologique, de formation, de recherche et de test utilisant la technologie FIWARE, IHubs aide les entreprises qui souhaitent devenir plus compétitives dans l’économie numérique.

Avant tout, les iHubs jouent un rôle clé dans la croissance de la communauté mondiale des développeurs, des entreprises et des villes qui adoptent et contribuent à FIWARE.

Les partenaires tunisiens du consortium public et privé sont : Sup’Com, IsetCom, CERT, TriTUX (société internationale spécialisée dans l’ingénierie informatique), NETCOM (intégrateur de la connectivité haut débit, du big data, du cloud computing…).

ABS