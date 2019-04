Dans une interview au site Sputnik, le Tunisien Abdelaziz Messaoudi, vice-président de l’Association internationale des amis de la Crimée, a appelé les hommes d’affaires tunisiens à investir en Crimée. Il a lancé cet appel dans le cadre du Forum économique international de Yalta, qui s’est tenu du 18 au 20 avril 2019.

Selon lui, « les investisseurs tunisiens ont plusieurs avantages à investir en Crimée, une péninsule qui leur offre de nombreuses opportunités pour développer leurs affaires », a-t-il précisé.

Messaoudi évoque, tout d’abord, «… l’importance pour la partie tunisienne de faire des affaires avec la Russie, notamment la Crimée qui «propose des conditions d’investissement très avantageuses pour les pays étrangers», selon notre source.

Et de poursuivre : « La République de Crimée encourage et veut bien recevoir les investisseurs tunisiens pour qu’ils investissent dans les secteurs qui les intéressent ». Il conseille au passage de « ne pas prêter attention aux sanctions des USA et de l’Occident parce que dans les affaires, il faut avant tout chercher les intérêts des deux pays ».

En retour, Abdelaziz Messaoudi pense que «la Crimée pourrait profiter de l’expérience et du savoir-faire de la Tunisie dans le domaine du tourisme», en proposant d’«encourager les touristes tunisiens à venir passer leurs vacances en Crimée».

Lire la totalité de l’interview