L’entreprise française opérant dans le secteur du textile-habillement (TH) sous la marque “KIABI” projette d’ouvrir une unité de production en Tunisie pour externaliser ses activités, selon les professionnels réunis, lundi 24 septembre au Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros, KIABI est une entreprise qui exerce particulièrement dans l’Asie de l’Est et dispose de 450 points de vente répartis à travers tous les pays du monde, selon le vice-président directeur général du CEPEX, Samir Azzi.

Il a souligné la volonté de cette entreprise française, considérée comme étant parmi les plus grands importateurs dans le monde, d’élargir ses activités avec la Tunisie, en tant que point stratégique d’approvisionnement des importateurs.

Ces rencontres auxquelles ont pris part 25 entreprises tunisiennes actives dans le secteur du textile spécialisées dans le prêt-à-porter, vêtements de mer et les jeans…, visent à faire connaître davantage le produit tunisien dans le domaine du TH et à rechercher des opportunités de commercialisation sur les marchés européens, mais aussi à attirer des investisseurs européens et particulièrement français pour réaliser des projets industriels dans le domaine du textile en Tunisie”, selon Azzi.

Cette initiative, a-t-il estimé, a pour objectif d’aider les sociétés tunisiennes à l’accès aux nouveaux marchés et de booster les exportations, à travers l’encouragement de KIABI à externaliser une partie de ses activités vers la Tunisie.

Dans le même ordre d’idées, le responsable du secteur du TH au CEPEX, Slim Yahia, a rappelé que la Tunisie regorge d’avantages lui permettant de développer son activité avec la France, en l’occurrence, la proximité géographique et l’accord de libre-échange avec l’Union Européenne (UE), faisant observer que l’appel de cette entreprise française a pour objectif de booster le secteur du textile et de créer de nouveaux postes d’emplois.

Pour rappel, en Tunisie, le secteur du textile-habillement compte 670 entreprises et a réalisé en 2017 des recettes de près de 6,3 milliards de dinars en termes d’exportations. Le gouvernement a alloué en 2017 une enveloppe de 4,5 millions de dinars à ce secteur afin de le promouvoir.