La vague Zhong Fu déferle sur la Tunisie. Il s’agit en l’occurrence d’une école de formation à une méthode de formation basée sur la médecine traditionnelle chinoise, l’homéothérapie et l’isothérapie, qui vient d’ouvrir une filiale à La Soukra.

Le promoteur et gérant en est M. Sylvain Inglebert. Ce praticien en médecine chinoise a créé l’Ecole Zhong Fu en 2005 en France «pour répondre à une forte demande d’anciens patients désirant être formés» à cette méthode. Cette école opère aujourd’hui trois centres en France (Arles, Montpellier et Marseille) et est également présente en Suisse.