La BCT et dans la souci de tenter de décourager certains importateurs de produits jugés superflus ou non essentiels, compte tenu de la situation de la balance commerciale et des réserves en devises, a recommandé aux banques tunisiennes d’exiger le blocage préalable des montants des importations pour l’obtention des lettres de crédits bancaires.

L’impact de cette mesure est difficile à évaluer du fait qu’elle ne devrait toucher que les importateurs ne disposant pas de suffisamment de liquidités pour se permettre de bloquer à chaque les montants des lettres de crédits dont ils ont besoin, cette initiative ne devrait donc concerné que les petits opérateurs et pas les autres.

En tout cas il s’agit d’une mesure qui ne devrait pas déplaire aux banques puisqu’elle leur permet de limiter leurs risques sur ce type d’opérations et en même temps leur permet de disposer de liquidités disponibles sur des périodes plus ou moins longues selon l’origine des marchandises importées, les importations de chine, par exemple, prennent généralement plusieurs mois.

Les nomenclatures de certains produits visés par cette mesure bancaire:

0406 : Fromages

0409: Miel naturel

0603 : Plantes d’ornementation

08 : Fruits frais et secs…

18: chocolats

19: biscuits

22: Boissons…

25: Marbre et granit

32: Peintures

33: Cosmétiques

4011: pneus

48: Papiers

6309: articles de friperie

69: Articles domestiques

8415: Climatisuers

8701: Tracteurs

8702: Véhicules automobiles

8703: voitures de tourisme

8704: véhicules pour le transport de marchandises

8716: Remorques et semi-remorques

8903: yachts

9018: seringues

Pour consulter la liste complète, cliquez ici