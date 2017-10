Hichem Elloumi : Facilitation d’accès au marché, liberté, garanties données aux investisseurs

Lors du forum sur le nouveau cadre juridique de l’investissement en Tunisie, organisé, samedi, à Tunis, par la Présidence du Gouvernement et le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale.

Le vice-président de l’UTICA, Hichem Elloumi, a estimé que “la nouvelle loi est globalement acceptable, après toutes les améliorations qui y ont été apportées, même si certains aspects liés essentiellement aux décrets d’application pourraient être améliorés”.

Toujours selon lui “les principales avancées que cette loi a apporté concernent principalement la facilitation d’accès au marché, la liberté et les garanties données aux investisseurs, la gouvernance des investissements. Cependant, malgré son importance, ladite loi est insuffisante, à elle seule, pour relancer l’investissement dans le pays. Ce dont les investisseurs ont le plus besoin, c’est de stabilité, aussi bien sécuritaire que politique, sociale et surtout fiscale”.

Elloumi a, par ailleurs, insisté sur “l’importance de respecter la loi en question. Cela ne sert à rien d’éditer des lois pour ne pas les respecter au final”.

