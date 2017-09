Cette entreprise spécialisée dans le conseil dans le domaine du sport, basée à Chypre, veut développer son activité en Tunisie.

Actif et présent dans vingt cinq pays –«du Maroc à la Corée du Nord», clame l’entreprise- et installé dans un seul pays jusqu’ici en Afrique –l’Afrique du Sud-, Global Sports Partners (GSP) a fait de la Tunisie sa deuxième base en Afrique.

Ce spécialiste du conseil aux acteurs sportifs, basé à Limassol (Chypre), a créé une antenne à Tunis (“Société Global Sports Partners Tunis”), installée dans le quartier d’El Menzah 1 près de la Cité Sportive Olympique. Ce choix n’est pas fortuit.

La Tunisie semble être le type de client que recherche GSP. En effet, malgré ses succès dans différentes disciplines sportives, notre pays a encore beaucoup de chemin à faire dans la plupart d’entre elles, notamment en matière de méthodes d’entraînement, d’organisation et de gestion, considérées comme archaïques. La Tunisie est donc supposée être, a priori, demandeuse des services qu’offre GSP en mesure de se les offrir.

Chaque consultation, explique GSP, commence par un examen approfondi des objectifs du client, plants actuels et méthodes, et obstacles et obstacles attendus». Une fois en possession de ces informations, le cabinet américain élabore une «solution personnalisée pour améliorer la performance sportive avec une approche holistique qui augmente la participation et inspire le but».

Cabinet de conseil aux organisations sportives, Global Sports Partners «offre une variété de services professionnels de haut niveau afin d’améliorer les performances sportives».

Ces services sont organisés en trois bouquets: «Administration exécutive du sport», «Santé et performance de l’athlète», et «Instruction, entraînement et pédagogie».

Sur le premier axe (Administration exécutive du sport), les conseils apportés concernent «un large éventail de compétences essentielles -leadership et compétences professionnelles- que les dirigeants sportifs sont tenus aujourd’hui de maîtriser. Concrètement, GSP aide ses clients à «développer les outils nécessaires en vue de formuler une vision pour leur organisation, créer un plan de jeu, et des programmes exécutifs pour leur succès sportifs».

Les compétences requises dans ce domaine vont du management au marketing, en passant par les compétences managériales, la gestion d’événement, la stratégie, la logistique, etc.

Sur le deuxième axe (Santé et performance de l’athlète), GSP part du postulat que la performance sportive «est l’aboutissement de nombreuses heures centrées sur l’amélioration des aptitudes physiques, mentales et émotionnelles de l’athlète», et adopte une approche «holistique, centrée sur l’athlète» qui «fournit des ressources pour développer des athlètes compétitifs et encourager leur bien-être et succès dans le sport et la vie».

Pour atteindre ces objectifs, GSP a recours à diverses disciplines (physiologie, kinésiologie, biomécanique, entraînement sportif spécifique, orthopédie, chiropratique, etc.)

Sur le troisième et dernier axe (instruction, entraînement et pédagogie), et convaincu que «les succès à long terme dépendent du transfert de savoir afin de former des entraîneurs qualifiés», et que le fait d’«équiper et de renforcer les capacités des leaders sportifs garantit la durabilité de l’investissement dans les organisations de sport», GSP offre un éventail de techniques en matière d’instruction, d’entrainement, et de pédagogie (recherche, éducation physique, autonomisation, etc.).

En un peu plus de vingt-cinq ans d’activité, GSP a pu séduire plusieurs dizaines de clients dans une bonne vingtaine de pays. La liste inclut des Comités olympiques (Iran, Irak, Malaisie et Syrie), des organismes de formation (dont Aspire Academy), des associations et fédérations –notamment de Basketball (Chine, Algérie, Iran, Irak, etc.) et de Baseball (en particulier la Fédération tunisienne de Baseball et Softball).