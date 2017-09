Deux conventions de financement de 94 millions d’euros ont été signées, mardi 5 septembre) entre la Tunisie et l’Union européenne. Elle ont été paraphées par le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, et la ministre tunisienne de la Santé, Samira Merai, du côté tunisien, et le Commissaire européen à l’Elargissement et à la Politique européenne de voisinage, Johannes Hahn, pour l’Union européenne (UE).

La cérémonie de signature à eu lieu à Dar Dhiafa à Carthage, en présence du chef du gouvernement, Youssef Chahed.

S’étalant sur une période de 4 ans, les deux conventions concernent les secteurs de l’administration et de la santé. Il s’agit de la convention de financement et d’appui à la modernisation de l’administration et des entreprises publiques tunisiennes (d’un montant de 73,5 millions d’euros) et de la convention de financement et d’appui au secteur de la santé (d’un montant de 20,5 millions d’euros).

L’objectif de la convention de financement et d’appui à la modernisation de l’administration tunisienne est, selon le texte de la convention, d’accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre de sa stratégie de modernisation de l’administration publique, en phase avec les orientations du Plan de développement quinquennal 2016-2020, en vue d’accroître l’efficacité, l’efficience, la qualité et la transparence de l’action des services publics.

La convention a également pour but d’améliorer la gouvernance des services publics et des entreprises publiques, ainsi que la qualité des services rendus aux citoyens sur tout le territoire. L’accord vise, également, à moderniser et professionnaliser la gestion prévisionnelle des ressources humaines de la fonction publique ainsi qu’à maitriser la gestion prévisionnelle de la masse salariale, les emplois et dépenses de rémunération afin d’assurer les équilibres financiers.

Quant à la convention relative à l’appui au secteur de la santé, son objectif est d’accompagner la Tunisie dans l’amélioration des conditions de vie en bonne santé et la promotion du bien-être de tous et à tout âge.

“L’objectif est d’améliorer la performance du système de santé de première ligne dans les gouvernorats de Jendouba, Le Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Gabès, Kébili, Médenine, Tunis-Sud, Douar Hicher et Ettadhamen”.

“Cet accord vise aussi à doter des centres de santé publique en équipements nécessaires au bien être des Tunisiens”, a indiqué le Commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn dans une déclaration à l’agence TAP. Il s’agit, selon lui, d’une contribution de plus de la part de l’Union Européenne pour le développement en Tunisie, au service des intérêts du peuple tunisien afin de lui donner l’opportunité de bénéficier des services de santé non seulement dans les grandes villes mais aussi dans les différentes régions.