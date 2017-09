Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a lancé, mardi 5 septembre 2017, un nouveau label baptisé “Qualité Tourisme Tunisie”, marquant la clôture d’un projet de jumelage entre la Tunisie, la France et l’Autriche, dont l’objectif est de mettre en place un dispositif de promotion de la qualité dans le secteur touristique.

Fruit de deux ans de travail commun entre les équipes mises en place par les trois pays partenaires, ce nouveau label concerne cinq secteurs d’activité à savoir les agences de voyages, les hôtels et hôtels de charme, les chambres d’hôtes et gîtes ruraux, les restaurants touristiques et les lieux de visite (musées, sites archéologiques…).

La démarche d’obtention de ce label obéit à des critères et des engagements bien définis (qualité de l’accueil, disponibilité de l’information, qualité des prestations, facilitation de la découverte de la destination Tunisie, compétence et qualification du personnel, qualité de l’écoute). Laquelle démarche vise à fidéliser les clients, à gagner en visibilité sur les marchés, à pérenniser les entreprises et à garantir un diagnostic qualité par un accompagnement en amont et par un audit impartial et transparent.

La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Salma Elloumi Rekik, a affirmé, à cette occasion, que le lancement de ce label s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement et de réforme du tourisme tunisien, ayant pour objectif l’instauration d’une véritable culture de la qualité. “La réussite de la mise en place de ce label qualité reste tributaire d’un dispositif de formation performant. A ce propos, la réforme déjà engagée a concerné, dans une première étape, la modernisation des écoles de formation pour aboutir à la création de l’Agence de formation dans les métiers de tourisme dont la mission principale sera la consolidation de l’interactivité entre la formation et la profession”. a t-elle souligné.

Appelant les professionnels à adhérer massivement à ce label, Salma Elloumi a encore souligné que la réforme engagée a pour objectif d’impliquer les professionnels du secteur au niveau de la formation, de la programmation pédagogique et de la gestion même des organismes de formation.

Elle a par ailleurs fait savoir que “le ministère a, en parallèle, entamé l’élaboration d’une nouvelle norme de classement des hôtels, visant à améliorer la visibilité des unités hôtelières et à les mettre en phase avec les standards internationaux. Il s’agit d’une approche globale touchant toute la chaîne des services de l’industrie touristique. Le tourisme tunisien n’ayant pas d’autre choix que celui de la qualité totale pour améliorer sa résilience face aux aléas de la conjoncture”.

Elloumi a, également, rappelé les principaux indicateurs du marché touristique faisant savoir que “la Tunisie a accueilli au 31 août 2017, plus de 4,6 millions de touristes, avec un retour remarquable des marchés traditionnels. A ce titre, le marché français a enregistré une évolution de plus de 44% avec l’arrivée d’environ 400.000 touristes français. Les marchés allemand et britannique sont également en nette progression”.

La ministre a aussi évoqué l’évolution du marché chinois, qui figure parmi les nouveaux marchés de la Tunisie, malgré l’absence d’une liaison aérienne entre les deux pays, affirmant qu’un travail sera mené pour étudier la possibilité de lier la Tunisie à la Chine.

Elle a aussi souligné l’évolution enregistrée par le marché algérien (60%), le marché intérieur et celui formé par les tunisiens résidents à l’étranger.

Toujours selon la ministre, l’amélioration des indicateurs touristiques a également concerné les recettes touristiques ayant connu, au 20 août 2017, une progression de 19,2%, s’établissant à 1,6 milliard de dinars.