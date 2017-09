AMEN BANK : Bonne progression à pas sûr

Au 30 juin 2017, les états intermédiaires d’Amen Bank font apparaître une évolution positive de l’exploitation de la banque.

Ainsi, ces états financiers montrent une hausse de 13,4% des Produits d’Exploitation Bancaire, une hausse de 21,8% du PNB, et une progression du résultat net de 40% qui a atteint 50,2 millions de dinars.

Ce premier semestre de l’année en cours a démontré la capacité de résilience de la banque, qui a su diversifier ses sources de revenus face à l’évolution modérée des revenus en intérêts de 5,5%, au vu de la conjoncture économique du pays.

En effet, la diversité des produits et services bancaires proposés, notamment la “bancassurance“, la “banque digitale“ et les “moyens de paiement“, a permis de faire progresser le niveau des commissions qui a augmenté de 15,2%.

De même, les revenus sur portefeuille et opérations financières ont augmenté de 40,7%. Le coefficient d’exploitation a atteint 36,25% à fin juin 2017. Il reste l’un des plus bas du secteur malgré la hausse enregistrée au niveau de la masse salariale qui découle d’une opération de régularisation ponctuelle.

Concernant les ressources, en quasi-stagnation, Amen Bank a poursuivi sa politique volontaire de réduction des dépôts chers en les remplaçant par des ressources plus stables et moins dispendieuses, ce qui a permis de réduire le coût de ces ressources de 6,4%.

Par ailleurs et pour le premier semestre de l’année en cours, on note une légère augmentation des crédits à la clientèle d’AMEN BANK, qui ont atteint 6,0 milliards de dinars à fin juin 2017.

Amen Bank a également conforté sa politique de consolidation en affectant 57,6 MDT en dotations aux provisions pour couvrir notamment le secteur touristique.

La dynamique de recouvrement à trois niveaux -commercial dynamique et contentieux- qui vient d’être mise en place ne manquera pas de réduire les créances impayées et par là d’améliorer les ratios en relation et la rentabilité de la banque.

Rappelons qu’au cours de 2017, Amen Bank a été certifiée aux standard MSI 20 000 par SGS (Genève), ce qui est un gage de solidité et de performance financière.