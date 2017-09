TuNur Limited réactiverait son mégaprojet d’énergie solaire en Tunisie pour l’Europe

4,5 GW, c’est le mégaprojet que veut réaliser, en Tunisie, l’entreprise privée, TuNur Limited. Si l’on en croit le site web algérien tsa-algerie.com, citant lui-même des journaux tunisiens, dont l’Economiste maghrébin, la société aurait déjà déposé en ce sens une demande d’autorisation auprès du ministère des Mines, de l’Énergie et des Énergies renouvelables. Et logiquement, ledit mégaprojet solaire serait implanté en plein désert, à proximité de Réjim Maatoug, dans le sud-ouest du pays, avec la création de plus de 20.000 emplois directs et indirects en Tunisie.

Lire aussi : Produire de l’électricité solaire en Tunisie pour éclairer l’Europe

TuNur Limited assure que ce projet permettra de “fournir de l’électricité décarbonée au marché européen“. Pour ce faire, l’entreprise indique que «le premier câble sous-marin, d’un coût d’environ 1,6 milliard d’euros, reliera la Tunisie à Malte pour le transfert de 250 à 500 Mw d’énergie solaire. Le second câble reliera la Tunisie au centre de l’Italie en passant par Rome pour un transfert de 2000 Mw d’énergie solaire. Enfin, un troisième câble atteindra le sud de la France, probablement Marseille, pour transférer plus de 2000 Mw».

Lire aussi : Tunisie/Energies renouvelables : Le projet de TUNUR verra-t-il le jour?

Le PDG de TuNur Limited, dont les activités s’étendent en France, Italie et Grèce, a mis en avant l’intérêt économique et environnemental de ce projet en spécifiant qu’un site implanté au Sahara recevait deux fois plus d’énergie solaire comparé aux sites d’Europe centrale».

Lire aussi : Tunisie – Régions – Kebili : Explications sur le retard du projet TUNUR

Cité par nos confrères de l’Economiste maghrébin, un responsable de TuNur Limited a déclaré «ce projet apporte le développement économique nécessaire à notre région et à notre communauté; il donne une vraie valeur à des terres quasi-désertiques».

Articles en relation :

Energie : Pour un Plan Solaire digne de la Révolution tunisienne!

Tunisie – Energies : Lumières concédées sans enchères!

De Desertec à Dezergec : dans le sillage des prédictions du GIEC