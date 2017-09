Journée mondiale de la santé sexuelle : Hichem Chérif établit un lien psychologique entre épanouissement sexuel et productivité

“La promotion de la santé sexuelle a des effets positifs sur le développement durable et la croissance économique”. C’est en tout cas ce que pense Hichem Chérif, président de l’Observatoire tunisien des couples et de la famille et membre de l’association mondiale de la santé sexuelle.

En effet, selon lui, “lorsque l’être humain est épanoui sexuellement, bénéficie de ses droits sexuels et jouit d’une bonne santé, il devient automatiquement plus productif et ça se répercute systématiquement sur le développement durable et la croissance économique”, explique Hichem Chérif dans une déclaration à l’agence TAP à l’occasion de la célébration, lundi 4 septembre, de la Journée mondiale de la santé sexuelle sous le signe “L’amour, le lien et l’intimité dans la santé sexuelle, une possibilité pour tous”.

“La santé et les droits sexuels et reproductifs, sont à la base du moindre aspect du développement durable et de la croissance économique”, a-t-il dit.

Hichem Chérif a souligné l’importance de mobiliser la société civile pour promouvoir la santé sexuelle en Tunisie.

Dans son intervention, il a mis l’accent sur la nécessité de garantir les droits sexuels des êtres humains, appelant à cesser “d’incriminer les rapports sexuels hors mariage surtout lorsque le couple est majeur et responsable de ses actes”.

Il a aussi appelé à créer un département ministériel chargé de la santé sexuelle qui est, jusqu’à présent, délaissée selon lui.

Hichem Chérif a également insisté sur l’importance de garantir le droit à une bonne éducation sexuelle aussi bien pour les adultes que pour les enfants.

Maintenant reste à savoir comment mettre en pratique cette idée dans un pays où on est plus enclin à pratiquer la politique de l’autruche qu’à regarder la réalité en face.

Il a, en outre, fait savoir que l’Association mondiale de la santé sexuelle, dont il est membre, et l’Observatoire tunisien des couples et de la famille organiseront au mois de septembre en cours quatre événements importants.

Ainsi, une table ronde avec les étudiants aura lieu le 09 septembre prochain à l’espace Houcine Bouzayene à Tunis pour débattre du thème de la Journée mondiale de la santé sexuelle.

Une autre table ronde sera organisée le 16 septembre prochain en collaboration avec l’Institut arabe des droits de l’homme pour élaborer une stratégie commune au sein de la société civile afin de plaidoyer les droits sexuels et le droit à une bonne santé sexuelle.

Le 23 septembre, un atelier de dessin sera organisé au parc du Belvédère au profit des enfants âgés entre 6 et 9 ans, sous le thème “Mon corps m’appartient”.

Une réunion de l’association méditerranéenne de sexologie est également prévue le 30 septembre prochain avec la participation de 15 membres fondateurs représentant la Tunisie, le Maroc, la France, la Turquie, le Liban, l’Italie, la Palestine, l’Egypte et l’Espagne.