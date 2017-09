Zaghouan, Le Kef, Bizerte, Ben Arous, Siliana, Kasserine et Kairouan, sont les régions qui viennent d’être déclarées sinistrées à cause de la sécheresse qui a affecté les grandes cultures durant l’actuelle saison 2016-2017. Le gouvernorat qui a été le plus touché, est celui du Kef, où 100% des grandes cultures ont été déclarées sinistrées.

Les zones sinistrées, reconnues en vertu du décret du 29 août 2017, feront l’objet de l’intervention du fonds national de garantie (FNG) qui prendra en charge les intérêts résultant du rééchelonnement des crédits contractés par les agriculteurs.

Les agriculteurs issus des zones sinistrées, munis d’un certificat confirmant le dégât dû à la sécheresse délivrée par le commissariat régional au développement agricole (CRDA) concerné, bénéficient de ce rééchelonnement, qui s’effectue au cas par cas et ne couvre pas les agriculteurs se trouvant dans les périmètres irrigués.

Selon le même décret, les communes et les délégations du gouvernorat de Zaghouan ont été touchées à des degrés divers allant de 4 à 100%. Parmi les régions les plus affectées figure également le gouvernorat du Kef.

La récolte de céréales en Tunisie pour la saison agricole 2016-2017, s’élève à environ 17,86 millions de quintaux, soit une hausse de 33%, par rapport à la campagne 2016.