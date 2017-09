Taysir microfinance lance, à partir du lundi 4 septembre, une campagne de communication baptisée “Kabbir machrouik”, afin de faire connaître aux micro-entrepreneurs ses divers services dans les 6 régions où les agences Taysir sont implantées, à savoir Tunis, Ben Arous, le Cap Bon, Kairouan, Le Kef et Siliana.

Elle consiste en des affichages en zone urbaine, des spots et interventions radio, une forte présence sur le digital et des rencontres directes avec le public lors de sorties street marketing. Cette campagne vise à encourager tous ceux qui souhaitent développer leur micro-entreprise. Tous les détails, jours et horaires des actions prévues lors de cette campagne seront affichés quotidiennement sur la page facebook Taysir MF.

Grâce à une offre de microcrédit adaptée, Taysir propose une solution rapide aux besoins en stock ou en investissement des micro-entrepreneurs avec des montants allant de 500 à 20.000 dinars.

En complément du microcrédit, un service d’accompagnement est mis à leur disposition, afin de donner une chance à chaque porteur de projet de renforcer ses connaissances et d’accroître ses performances en entrepreneuriat.

Construite autour d’une complémentarité “Entreprise et ONG tunisiennes”, Taysir s’est donnée pour mission d’apporter des solutions concrètes au développement économique de la Tunisie à travers un dispositif de microcrédit accompagné et intégré qui améliore la qualité des activités des micro-entrepreneurs financés et leur pérennité, avec un focus plus spécifique sur les jeunes, les femmes et les populations en zone rurale.

Depuis 2014, Taysir s’est engagée à donner des opportunités économiques égales à tous ceux qui veulent entreprendre, tout en leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie.

A ce jour, ce sont plus de 8.181 microcrédits qui ont été accordés à des porteurs de projet situés dans 6 régions périurbaines et rurales.