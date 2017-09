L’ISIE élue membre de l’Association of World Election Bodies pour présenter l’Afrique

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a été élue le week-end dernier membre du bureau exécutif de l’Association internationale des administrations électorales (Association of World Election Bodies A-WEB), a indiqué lundi le président de l’ISIE par intérim, Anouar Ben Hassen.

La Tunisie siège pour la première fois au bureau exécutif de l’A-WEB pour représenter le continent africain, a-t-il ajouté dans une déclaration à l’agence TAP, estimant que l’ISIE, “forte de sa crédibilité et de son professionnalisme et des résultats qu’elle a accomplis durant les différentes élections, bénéficie de la confiance des organismes internationaux malgré la crise qu’elle a traversée”.

Les instances arabes et africaines membres du bureau exécutif de l’A-WEB ont apporté tout l’appui nécessaire à l’ISIE dans les élections et les réunions de l’Association internationale des administrations électorales, a-t-il dit. Deux membres de l’ISIE ont pris part à ces travaux.

Basée en Corée du Sud, l’Association of World Election Bodies “œuvre à promouvoir la démocratie à travers l’organisation d’élections libres, loyales et transparentes dans le monde”, souligne le site officiel de l’A-WEB. Son bureau exécutif est composé d’un président, vice-président, secrétaire général et au moins 10 membres représentant des instances électorales indépendantes.