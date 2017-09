Désolé pour un titre aussi complexe. Mais devant l’insistance de mon patron pour que je réagisse à la proposition de BCE sur l’héritage de mes consœurs, et surtout devant le silence assourdissant du gourou qui semble avoir avalé de travers sa cravate, j’ai voulu comprendre la relation avec la dégringolade irrémédiable du dinar qui, je vous avoue, ne me concerne pas vu que je suis payée en dinars et dépense en dinars comme les 95% de mes compatriotes.

Si d’autres considèrent que l’économie va mal, on peut cependant constater que les gens vont au hajj par milliers, égorgent des moutons par centaine de milliers, et vont acheter des fournitures scolaires par millions et s’endettent par milliards…

Et le dinar glisse, glisse et, semble-t-il, avec la bénédiction du gourou. Du coup, il faudra disposer de quatre dinars pour un euro: quatre, quatre! Mais ce chiffre je l’ai vu ailleurs, et si mes souvenirs sont exacts, quand le CSP est arrivé, il a interdit les quatre femmes, a suggéré que la dot pour une femme soit fixée a la valeur symbolique de 1 dinar!

Par conséquent, le gourou et ses adeptes qui tiennent à leurs avantages et leurs intérêts se sont dit au diable le dinar, on va gonfler, gonfler les euros et a quatre dinars on défiera quiconque de nous interdire de prendre quatre épouses à raison de 1 dinar par dot! Vous imaginez la fatwa de l’euro! Cela leur en résoudra des problèmes pour mettre le pays en un piteux état!

Du moins qu’on puisse, c’est que le gourou n’y va pas de main morte!

Alors le programme est bien tracé: faut continuer à enfoncer l’économie, la détruire lentement et sûrement, faire des promesses intenables, importer du turc, faire développer la contrebande, transporter les jeunes sur les lieux de combats même s’il faut aller en INDE, mettre main basse sur le commerce, la douane et la Banque centrale, laisser les poubelles déborder et espérer qu’il ne pleuve pas pour que d’ici la fin de l’année tout le monde soit à sec.

Mais dans tout ça, il y a comme un hiatus: cette peau de vache de ELYSSA ne se laisse pas faire et risque même de prendre la moitié de leur héritage, et si ces malotrus veulent injecter de la zatla dans le sang de leurs compatriotes, il faut leur dire que ce pays a mieux que ça: des héroïnes!