Bourse de Tunis : Le bénéfice net de la BH a progressé de près de 19% (S1 2017) 

Voici les nouvelles des entreprises cotées publiées, jeudi 31 août 2017, par l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP):

BANQUE DE L’HABITAT: Progression de bénéfice net de 18,7% (S1 2017)

La Banque de l’habitat (BH) a enregistré, au cours du premier semestre 2017, un bénéfice net de 44,6 millions de dinars (MDT), en progression de 18,7% par rapport à même période 2016.

Les produits bancaires ont affiché une hausse de 20% et s’élèvent à 320,2 MDT contre 267 MDT un an plus tôt, dont 220,4 MDT provenant des intérêts et revenus assimilés (+16,25%) et 56,9 MDT provenant des gains sur portefeuille titres commercial (+42,5%).

Quant aux charges d’exploitation, elles sont passées, à fin juin 2016, de 118,9 MDT à 150,6 millions au 30 juin 2017, en hausse de 26,6%.

Le Produit net bancaire de la période a enregistré ainsi une croissance de 14,5% pour s’établir à 169,6 MDT contre 148 MDT une année auparavant.

CEREALIS: Hausse de 47% de son résultat net (S1 2017)

Le résultat net de la société ” CEREALIS ” a atteint, au 30 juin 2017, 773.945 dinars contre 526.328 dinars à fin juin 2016, soit une hausse de 47%.

Les produits d’exploitation de la société ont atteint, au cours du premier semestre 2017, 4,78 millions de dinars (MDT) contre 4,2 MD au cours de la même période 2016, enregistrant ainsi une croissance de 14,2%.

Quant aux charges d’exploitation, elles sont passées, à fin juin 2016, de 3,66 MDT à 3,96 MDT au 30 juin dernier, en hausse de 8,2%.

A cet égard, le résultat d’exploitation de la période s’établit à 827.318 dinars contre 530.355 dinars.

EURO-CYCLES : Résultat net en hausse de 21,5% (S1 2017)

La société ” EURO-CYCLES ” a réalisé, au premier semestre 2017, un résultat net de 10,7 MDT contre 8,8 MDT une année auparavant, soit une hausse de 21,5%.

Les revenus semestriels de la société ont affiché une croissance de 14,4% pour s’établir à 45,9 MDT contre 40,1 MDT à fin juin 2016.

Quant aux charges d’exploitation, elles sont passées, au cours du premier semestre 2016 de 34,4 MDT à 39,5 MDT, au cours du même période 2017, enregistrant ainsi une progression de 14,8%.

Le résultat d’exploitation de la période ressort ainsi en hausse de 12,1% pour atteindre 6,4 MDT contre 5,7 MDT un an plus tôt.