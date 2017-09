Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la mi-séance dans le rouge

La Bourse de Tunis a débuté la séance de jeudi dans le rouge, où le Tunindex affiche une perte de 0,23% avec 6 361,55 points dans un volume totale de 0,500 million de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en bourse Mena capital partners(MCP).

Dans le vert, SOTRAPIL grimpe de 3,46% à 9,25 dinars(D) suivie par UADH et CIL qui gagnent respectivement 3,33% et 2,59% à 3,10 D et 15,80 D.

A la baisse, LAND’OR chute de 4,07% à 8,01 D tout comme ELECTROSTAR et DELICE HOLDING qui dévissent respectivement de 2,94% et 2,62% à 3,30 D et 17,41 D.