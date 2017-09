Tunisie : Une délégation du Forum de Davos chez Béji Caïd Essebsi

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, mercredi 30 août au palais de Carthage, une délégation du Forum économique mondial de Davos, présidée par Mirek Dusek, membre de son comité exécutif.

Selon un communiqué de la présidence de la République, “Dusek a affirmé que le Forum de Davos suit avec un grand intérêt les avancées réalisées par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique et les efforts déployés pour promouvoir son économie et réaliser la relance escomptée. Il a souligné la disposition du Forum à instaurer un partenariat et une coopération avec notre pays notamment dans les secteurs économiques à valeur ajoutée”.

A cette occasion, le président de la délégation du Forum de Davos a remis au chef de l’Etat un message écrit de la part du président du Forum, Klaus Schwab, l’invitant à participer à la 48ème réunion annuelle du forum, qui sera organisée en janvier 2018.

Cette manifestation sera marquée par la participation de plusieurs chefs d’Etat et chefs de gouvernement ainsi que de représentants des plus grandes entreprises mondiales.