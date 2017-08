Hajer Ben Cheikh Ahmed : Sa déception, le mépris affiché par certains députés à la valeur temps

Sa déception par rapport à l’ARP? C’est le mépris affiché par certains députés à la valeur temps: «Le temps nous est compté et nous sommes à la mi-mandat avec des projets déterminants pour notre pays. Il n’y a rien de plus précieux que ce temps que nous sommes en train de perdre gratuitement et ce que nous avons fait à l’ARP. Il y a quotidiennement 2h de temps de perdu. Pour une personne comme moi qui a pu réussir sa vie en planifiant comme il se doit son timing, le facteur temps est fondamental».

«Si un jour tu as un fils ou une fille, enseigne-lui que le temps perdu, c’est du temps volé, et que l’activité vaine qui ne mène à rien, c’est-à-dire sans but, n’est qu’un autre nom du temps perdu», dixit Henri-Frédéric Amiel.

