Hager Ben Cheikh Ahmed : La juriste, journaliste et député

«Les gens me connaissent plus en tant que journaliste qu’en tant que juriste parce que les années radio ont marqué mon parcours. J’ai fait du droit tout à fait par hasard. Je voulais embrasser une carrière de journaliste mais ma mère a tenu à ce que je m’inscrive à la Faculté des sciences juridiques qui était la plus proche de notre lieu de résidence. Le droit est une belle discipline qui m’a formée et forgée, m’offrant une formation polyvalente allant de l’économie à la politique en passant par la culture. C’est une discipline transversale qui aborde tous les aspects de notre vie».

Plus: Portrait – Hager Ben Cheikh Ahmed, la députée qui voulait faire du service militaire