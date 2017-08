La Bourse de Tunis débute la séance du vendredi dans le rouge

La Bourse de Tunis débuté la séance du vendredi dans le rouge. Le Tunindex affiche une perte de 0,03% à 6 175,23 points dans un volume totale de 0,046 MD, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, AMI ASSURANCES grimpe de 2,98% à 7,60 D suivie par ELECTROSTAR et ICF qui gagnent respectivement, 2,84% et 1,34% à 3,61 D et 21,90 D.

A la baisse, UADH chute de 2,94% à 3,29 D, tout comme SANIMED et SOPAT qui dévissent respectivement de 2,83 % et 2,27 % à 4,45 D et 0,86 D.

Les nouvelles du marché :

AMI ASSURANCES : La Société porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que son AGE, réunie le 22/06/2017, a décidé d’augmenter le capital social de la société d’un montant de 4 627 196 dinars pour le porter de 18 508 784 dinars à 23 135 980 dinars et ce, par l’incorporation d’une partie des réserves et primes liées au capital, autres que les réserves légales.

Cette augmentation de capital sera réalisée par la création de 4 627 196 actions nouvelles gratuites au nominal de Un (1) dinar chacune. Ces actions nouvelles seront attribuées gratuitement aux actionnaires détenteurs des 18 508 784 actions anciennes et aux cessionnaires de droits d’attribution en Bourse à concurrence d’une (1) action nouvelle pour quatre (4) actions anciennes

HANNIBAL LEASE: La compagnie de leasing Hannibal Lease vient d’obtenir le visa du CMF relatif à l’augmentation de son capital de 11,480 millions de dinars répartis comme suit : 8,610 millions de dinars par souscriptions en numéraire de 1.772.000 actions nouvelles; 2,870 millions de dinars par incorporation de réserves et attribution de 574 000 actions nouvelles gratuites.

L’émission en numéraire sera opérée au prix de 8 dinars chacune, soit 5 dinars de nominal et 3 dinars de prime d’émission. Les actions nouvelles souscrites seront libérées intégralement, à la souscription.

La souscription aux 1.772.000 actions nouvelles émises en numéraire est réservée en priorité, aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible à raison de 03 actions nouvelles pour 10 anciennes et ce du 18 août 2017 au 29 septembre 2017 inclus.