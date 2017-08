Il est encore temps d’adopter le code des collectivités locales et organiser les municipales dans les délais

Selon l’association Al Bawsala, il est encore temps d’adopter le code des collectivités locales et d’organiser les élections municipales dans les délais impartis, et ce, “contrairement aux déclarations faites par certaines parties politiques irresponsables”.

La présidente d’Al Bawsala, Chaima Bouhlel, a indiqué jeudi à l’agence TAP que 4 associations -Al Bawsala, l’Association Tunisienne pour l’Intégrité et la Démocratie des Elections (ATIDE), Kolna Tounes et l’association Tunisienne de Gouvernance Locale- ont élaboré un agenda de travail pour les députés pouvant rendre possible l’adoption du code des collectivités locales à temps et assurer la réussite des municipales.

Elle a tenu le parlement et les partis politiques responsables d’un éventuel report des élections municipales et du blocage du processus de la décentralisation. Selon elle, les partis politiques siégeant au parlement ont tout fait pour ralentir le processus d’élection des candidats aux postes vacants au sein de l’ISIE.

A ce propos, la présidente d’Al Bawsala a appelé le parlement à organiser une session extraordinaire dans les plus brefs délais. Elle a rappelé que la séance extraordinaire se tient à la demande du président de la République ou du chef du gouvernement ou à travers une demande signée par 73 députés, conformément aux dispositions de la Constitution de 2014 et du règlement intérieur du parlement.

Dans une déclaration publiée lundi, un collectif d’associations a mis en garde contre les menaces qui entourent les processus électoral et de décentralisation, appelant à la tenue d’une session parlementaire extraordinaire pour le comblement des vacances au sein de l’ISIE et l’examen du code des collectivités locales.