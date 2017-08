TABC organise une mission d’affaires à Djibouti

Le Tunisia-Africa Business Council (TABC) organise une mission multisectorielle d’hommes d’affaires tunisiens à Djibouti du 15 au 19 septembre 2017.

Au programme de cette mission de prospection, qui vise à renforcer la coopération entre la Tunisie et le Djibouti et à donner aux hommes d’affaires tunisiens l’occasion de prospecter les opportunités qu’offre le marché djiboutien, figure un forum économique et des rendez-vous de Networking et de partenariat, selon le site de TABC.

Notons qu’Africa Business Council (TABC), est une organisation non gouvernementale fondée par des acteurs économiques et des personnalités tunisiennes, dans le but de mettre l’Afrique au cœur des préoccupations du gouvernement tunisien ainsi que des opérateurs économiques et de mener un travail de rapprochement entre les populations Africaines, pour une meilleure coopération Sud-Sud.