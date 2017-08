Tunisie : Le déficit de la balance commerciale s’élève à 8,63 milliards de dinars

Le solde de la balance commerciale est déficitaire de 8,628 milliards de dinars, durant les sept premiers mois de l’année 2017 (janvier-juillet) contre 6,856 milliards de dinars durant la même période en 2016.

Ce déficit est expliqué par la divergence au niveau du rythme de croissance entre les importations (+18,8%) et les exportations (+15,9%), selon les statistiques publiées jeudi 10 août 2017 par l’Institut national de la statistique.

Cette divergence est due à son tour au déficit enregistré avec certains pays, comme la Chine (-2,378 milliards de dinars), l’Italie (-1,156 milliard de dinars), la Turquie (-1,014 milliard de dinars), la Russie (-840 MDT) et l’Algérie (-259,7 MDT).

En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédant avec d’autres pays principalement avec la France (+1,747 milliard de dinars, la Libye (+443,4 MDT) et le Royaume-Uni (150,2 MDT).

Notons que le déficit de la balance commerciale hors énergie se limite à 6,505 milliards de dinars et que le déficit de la balance énergétique s’établit à 2,122 milliards de dinars (24,6% du total du déficit) contre 1,859 milliard de dinars durant les sept mois de l’année 2016.

Augmentation de 15,9% des exportations

En effet, durant les sept mois de l’année 2017, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants montrent des exportations qui continuent de s’accroître à un rythme assez soutenu, augmentant de 15,9% contre 12,7% au cours des six mois de l’année 2017 et -0,5% durant la même période de l’année dernière.

En valeur, les exportations ont atteint 19,128 milliards de dinars, contre 16,507 milliards de dinars durant la même période de l’année 2016.

L’augmentation observée au niveau de l’exportation durant les sept premiers mois de l’année 2017 concerne la majorité des secteurs. Des accroissements sont observés au niveau du secteur de l’énergie par rapport à la même période en 2016 suite à l’augmentation des ventes du pétrole brut (830,9 MDT contre 403,9 MDT), du secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires de 12,9%, des ventes des dattes (360,7 MDT contre 315,1 MDT), du secteur des industries mécaniques et électriques de 18,0%, du secteur textile et habillement et cuirs de 13,2% et du secteur des industries manufacturières de 9,7%.

En revanche, le secteur des mines, phosphates et dérivés a enregistré une baisse de 14,8%, suite à la diminution des exportations en acide phosphorique (253,1 MDT contre 365,6 MDT).

Une hausse 18,8% des importations, essentiellement due à la hausse des importations de l’énergie

Les importations ont atteint la valeur de 27,756 milliards de dinars contre 23,363 milliards de dinars durant la même période de l’année 2016, enregistrant une hausse de 18,8% contre 16,4% durant les six premiers mois de l’année 2017 et -0,7% durant la même période de l’année 2016.

L’augmentation remarquable des importations est essentiellement due à la hausse des importations du secteur de l’énergie de 30,8% sous l’effet de la hausse des achats en pétrole brut (422,9 MDT contre 329,2 MDT) et des produits raffinés (2,047 milliards de dinars contre 1,235 milliard de dinars).

Idem pour le secteur des produits agricoles et alimentaires de base en hausse de 33,3%, en raison de l’augmentation des achats en blé tendre (318,9 MDT contre 272 MDT), des matières premières et demi produits de 21,6%, des biens d’équipement de 8,8%, des mines phosphates et dérivés de 8,5%.

Les importations de biens de consommation autre qu’alimentaires demeurent également en hausse avec un taux de 20,9%, suite à l’augmentation des achats des huiles essentielles et parfumerie de 20,6% (209,5 MDT contre 173,7 MDT) et des ouvrages en plastique de 18,6% (867,5 MDT contre 731,6 MDT) et des voitures de tourisme de 10,8% (958,9 MDT contre 865,3 MDT). A cet égard, les importations hors énergie ont augmenté de 17,4%.

Augmentation de 20,2% des exportations vers le Maroc

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (75,4% du total des exportations) ont augmenté de 19,9%. Cette évolution est expliquée par la hausse des exportations vers certains partenaires européens, tels que l’Italie de 26,8%, l’Allemagne de 25% et la Belgique de 14,2%. Toutefois, les ventes sont en diminution vers d’autres pays notamment l’Autriche de 20,1% et la Bulgarie de 16,4%.

Avec les pays du Maghreb, les exportations ont baissé de 22,3% avec l’Algérie et de 10,7% avec la Libye. En revanche, les exportations vers le Maroc ont augmenté de 20,2%.

Pour les importations, les échanges commerciaux des biens avec l’Union européenne (54,3% du total des importations) ont enregistré une hausse de 21,4% pour s’établir à 15,061 milliards de dinars. La France et l’Italie maintiennent leurs premières places des principaux fournisseurs avec des parts respectives de 15,2% et de 15,8%. Les importations ont augmenté de 13,3% avec la France et de 29,9% avec l’Italie.