L’OCDE ajoute l’OMT à la liste des Organisations d’aide au développement

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, qui réunit trente des principaux pays donateurs, a ajouté l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) à la liste des Organisations internationales éligibles à l’AOD.

L’inclusion de l’OMT dans cette liste signifie que les contributions financières que les pays versent à l’Organisation, comme les cotisations, seront désormais considérées comme de l’aide officielle au développement (AOD), soit un financement destiné à impulser l’essor économique et le bien-être des pays en développement. Ces contributions feront désormais partie de l’engagement pris par les membres du CAD de l’OCDE de consacrer 0,7% de leur revenu national brut à l’AOD.

En outre, les contributions volontaires aux activités et projets de coopération technique de l’OMT dans l’un ou l’autre des 146 pays bénéficiaires de l’AOD sont toujours considérées également comme de l’AOD.

Cette décision historique coïncide avec la célébration de l’“Année internationale du tourisme durable pour le développement“ (2017) proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies.

L’inclusion de l’OMT dans cette liste et l’Année internationale 2017 mettent en exergue l’importante contribution du tourisme durable au développement, à la paix et à la prospérité et, partant, au Programme à l’horizon 2030 et ses 17 Objectifs de développement durable.

Le secrétaire général de l’OMT, Taleb Rifai, n’a pas manqué de se féliciter de cette décision grâce à laquelle le tourisme pourra obtenir une AOD accrue, le secteur ne bénéficiant actuellement que de 0,14% des flux totaux d’AOD alors qu’il représente 10% du PIB mondial et qu’il emploie une personne sur dix.

«Ceci encourage clairement le travail et l’engagement de l’OMT en faveur d’un tourisme durable, responsable et accessible à tous, capable de contribuer substantiellement au développement économique, à la conservation environnementale et culturelle et à la paix», a-t-il dit.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis, lui aussi a félicité l’OMT et son secrétaire général, Taleb Rifai, «pour ce succès remarquable qui illustre la fructueuse collaboration de notre pays avec l’Organisation». Car cette proposition avait été présentée à l’OCDE par l’Espagne, où siège l’OMT, et coparrainée par l’Allemagne et les Émirats arabes unis.