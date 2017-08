L’UTAP et IRESA lancent le concours de “l’Innovation agricole” à l’occasion du SIAMAP

La première édition d’un nouveau concours sur l’innovation agricole, sera organisée en marge de la 13ème édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP), prévu du 31 octobre au 5 novembre 2017.

Ce concours de sélection des meilleurs résultats de recherche porteurs d’idées d’entreprises dans les domaines de l’agriculture de la pêche, du machinisme agricole et de l’agro alimentaire, vise à développer un partenariat fructueux entre le système de la recherche agricole et la profession par la mise en place de nouveaux outils de valorisation des résultats de la recherche agricole.

Organisé par l’Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles (IRESA) et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), en collaboration avec l’agence nationale de la promotion de la recherche, ce concours cible les chercheurs tunisiens faisant partie d’une structure de recherche et actifs dans les domaines cités.

La date limite de soumission des candidatures est fixée pour le 15 septembre 2017. Des prix seront réservés aux lauréats.