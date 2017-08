Le dinar en chute libre perd 30% de sa valeur en 2 ans face à l’euro

Entre juillet 2015 et juillet 2017, deux ans, le cours du dinar tunisien a perdu près de 30% face à l’euro. En un an (juillet 2016-juillet 2017), il avait perdu près de 14% de sa valeur, et au cours des 7 premiers mois de l’année 2017, il a encore perdu plus de 14% de sa valeur.

A la date du 28/07/2017, le cours moyen à terme du dinar tunisien par rapport à l’euro s’affiche à 2,8831 pour une période de 3 mois et à 2,9197 pour un achat à 6 mois.

Face au dollar, le dinar tunisien a perdu plus de 26% en deux ans; et entre janvier et juillet 2017, il a perdu 5,53% de sa valeur.

A terme, le dollar est proposé à 2,4544 DT à 3 mois et à 2,4763 pour un achat à 6 mois.