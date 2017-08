Tunisie : Une hausse de 20% des revenus des exportations des dattes

Les revenus des exportations des dattes ont grimpé de 20% par rapport à la saison précédente, réalisant un nouveau record par rapport aux dernières années, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, rendu public mardi 8 août 2017.

Les quantités exportées depuis le début de la saison actuelle (1er octobre 2016) jusqu’au 7 août 2017 ont atteint 103.000 tonnes, dont 12.000 tonnes de dattes biologiques, d’une valeur globale de l’ordre de 530,398 millions de dinars, contre 104.000 tonnes d’une valeur de 445,800 MDT durant la même période de la saison précédente.

Cette augmentation est due, selon le ministère, à la conquête de nouveaux marchés à l’instar de certains pays de l’Afrique subsaharienne et de l’Europe de l’Est, et à la préservation du marché maghrébin qui occupe toujours la première place avec 26.700 tonnes de dattes exportées, suivi par la France avec 7.600 tonnes, l’Italie (7.100 tonnes), puis l’Espagne, la Malaisie et l’Allemagne avec des quantités dépassant les 6.000 tonnes chacune.